Что- нибудь про корень и его значение
Биология
Что- нибудь про корень и его значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень закрепляет растение в земле,поглощает из почвы влагу и минеральные вещества,снабжает ими все остальные органы растения.Корневая система может простираться в почве на большую глубину.Корень растёт верхушкой вниз.Мі знаем ,что растения поворачиваются к солнцу,а корень на оборот отворачивается от него.
Гость:
Корень- всему основа. Его почти никогда не видно, обычно он находится в земле. Это он удерживает растение в земле, дает ему питательные вещества и влагу. А как корень сражается за жизнь растения!Чаще легче сломать стебель, чем выдернуть растение с корнем. Каждым своим ответлением корень старается удержаться в земле и спасти растение. Вот так же заботятся о ебе твои родители и близкие. Поэтому часто семью сравнивают с корнями и говорят, что семья - это корни человека.
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