двигаясь равноускоренно тело проходит за 5с путь 30см за следующие 5с путь 80см/ определить начальную скорость и ускорение тела/ (0,01; 0,02)

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путь, пройденный равноускоренно двигающимся телом за время t , определяется по формуле S = V0 * t + a * t² / 2 В данном случае 5 * V0 + a * 5² / 2 = 0,3 10 * V0 + a * 10² / 2 = 1,1 (за 10 секунд тело прошло 30 + 80 = 110 см) Умножив первое уравнение на 2 и отняв полученное выражение от второго, получаем 25 * а = 0,5 , откуда а = 0,5 / 25 = 0,02 м/c² Первое уравнение в этом случае принимает вид 5 * V0 + 0,02 * 25 / 2 = 0,3 5 * V0 = 0,3 - 0, 25 = 0,05 V0 = 0,01