как решить что больше прям напишите пж какая скорость больше 54км/ или 5м/c???

Гость: Гость:

надо перевести 54 км\ч в м\с 54*1000\3600=15 м\с как переводится: так как в 1 километре 1000 метров, то число умножаетс на 1000 так как в 1 часе 60 минут, в которых в совю очередь 60 секунд, число делится на 60*60 а 60*60 = 3600 ответ: 54км\ч > 5м\с