как решить что больше прям напишите пж какая скорость больше 54км/ или 5м/c???
Физика
как решить что больше прям напишите пж какая скорость больше 54км/ или 5м/c???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо перевести 54 км\ч в м\с 54*1000\3600=15 м\с как переводится: так как в 1 километре 1000 метров, то число умножаетс на 1000 так как в 1 часе 60 минут, в которых в совю очередь 60 секунд, число делится на 60*60 а 60*60 = 3600 ответ: 54км\ч > 5м\с
Гость:
Поскольку в часе 3600 секунд, а в километре 1000 метров, то 54 км/ч = 54 * 1000 / 3600 = 15 м/c, то есть 54 км/ч второе больше, чем 5 м/с
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