Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раз,но он ошибся и увеличил его на 17.Определите разницу между требуемым и полученным числом.(Найдите 2 способа решения.)

Математика

Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раз,но он ошибся и увеличил его на 17.Определите разницу между требуемым и полученным числом.(Найдите 2 способа решения.)

Автор: Гость