Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раз,но он ошибся и увеличил его на 17.Определите разницу между требуемым и полученным числом.(Найдите 2 способа решения.)
Математика
Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раз,но он ошибся и увеличил его на 17.Определите разницу между требуемым и полученным числом.(Найдите 2 способа решения.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
257*17=4369 257+17=274 4369-274=4095 разница между требуемым и полученным числом. 257*17-(257+17)=4095
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