мяч уронили с высоты 2 м.С какой скоростью он достиг поверхности земли?Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с в квадрате

Физика

мяч уронили с высоты 2 м.С какой скоростью он достиг поверхности земли?Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с в квадрате

Автор: Гость