мяч уронили с высоты 2 м.С какой скоростью он достиг поверхности земли?Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с в квадрате
Физика
мяч уронили с высоты 2 м.С какой скоростью он достиг поверхности земли?Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U = корень из 2gh = корень из 2 * 10 * 2 = корень из 40 м/с = приблизительно 6,324 м/c. Ответ: 6,324 м/с.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Стороны треугольника 13,15 и 14. Найти площадь треугольника, образованного высотой и медианой, проведенными к стороне, равной 14 см.
Алгебра
ЧИСЛО 56 РАЗЛОЖИТЕ НА ДВА СЛАГАЕМЫХ ТАК,ЧТОБЫ ОДНА ТРЕТЬЯ ПЕРВОГО СЛАГАЕМОГО БЫЛА РАВНА ОДНОЙ ЧЕТВЕРТОЙ ВТОРОГО
Физика
какую скорость приобретает автомобиль при разгоне с ускорением 0,4 м/с2 в течение 10 с,если начальная скорость движения автомобиля была равна 10 м/с?
Математика
На заводе 35% всех работающих - женщины, а остальные - мужчины, которых на 504 человека больше, чем женщин. Сколько всего рабочих на заводе?