сколько грамм воды надо добавить к 90 г. 70% ного раствора уксусной кислоты,чтобы получить столовый уксус 9% ной концентрации?

Алгебра

сколько грамм воды надо добавить к 90 г. 70% ного раствора уксусной кислоты,чтобы получить столовый уксус 9% ной концентрации?

Автор: Гость