сколько грамм воды надо добавить к 90 г. 70% ного раствора уксусной кислоты,чтобы получить столовый уксус 9% ной концентрации?
Алгебра
сколько грамм воды надо добавить к 90 г. 70% ного раствора уксусной кислоты,чтобы получить столовый уксус 9% ной концентрации?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 растворе содержится 90 * 0,7 = 63 гр уксусной кислоты. Чтобы раствор стал 9%-ый, нужно добавить (63/0,09) - 90 = 700 - 90 = 610 гр воды. Ответ: 610 гр.
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