4 в степени tg^2x плюс 2 в степени 1/cos^2x вычесть 80 равно 0.

Алгебра
4 в степени tg^2x плюс 2 в степени 1/cos^2x вычесть 80 равно 0.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4^(tg²x) +2^(1/cos²x) - 80 = 0 Поскольку  tg²x + 1 = 1/cos²x, то, выполнив замену 2^(tg²x) = t, получаем уравнение t² + 2 * t - 80 = 0 Его корни  t₁ = -10 (не подходит)  и  t₂ = 8 Следовательно  tg²x = 3    tg x = ± √ 3   и окончательно х = ± π/3 + π * n ,  n ∈ Z
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