В Двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. После того как из первого сарая увезли 20 т. сена, а во второй привезли 10 т. сена, в обоих сараях стало поровну сена. Сколько всего тонн бы...
Алгебра
В Двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. После того как из первого сарая увезли 20 т. сена, а во второй привезли 10 т. сена, в обоих сараях стало поровну сена. Сколько всего тонн было и в первом и во втором сарае первоначально.Решить спомощью уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х - 20 = х + 10 2х = 30 х = 15 т сена во 2 сарае. Тогда в 1 сарае 15 * 3 = 45 т сена. Ответ: 45 т; 15 т.
Гость:
Пусть во втором сарае было Х т сена, тогда в первом было 3 * Х т. Получаем уравнение 3 * Х - 20 = Х + 10 2 * Х = 30 Х = 30 / 2 = 15 Итак. во втором сарае было 15 т сена, а в первом - 15 * 3 = 45 т.
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