В Двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. После того как из первого сарая увезли 20 т. сена, а во второй привезли 10 т. сена, в обоих сараях стало поровну сена. Сколько всего тонн бы...

Алгебра

В Двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. После того как из первого сарая увезли 20 т. сена, а во второй привезли 10 т. сена, в обоих сараях стало поровну сена. Сколько всего тонн было и в первом и во втором сарае первоначально.Решить спомощью уравнения.

Автор: Гость