За 3ч работы бульдозер разровнял 234метра квадратных дороги.Сколько квадратных метров дороги разровняет бульдозер за 10ч,если будет работать с такой же производительностью?
Математика
За 3ч работы бульдозер разровнял 234метра квадратных дороги.Сколько квадратных метров дороги разровняет бульдозер за 10ч,если будет работать с такой же производительностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько дороги равняет бульдозер за 1 час? 234:3=78 кв м 2)сколько дороги разравняет бульдозер за 10 часов? 78*10=780 кв м
Гость:
234:3=78м² разровняет за 1 час 78*10=780м² за 10часов
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