За 3ч работы бульдозер разровнял 234метра квадратных дороги.Сколько квадратных метров дороги разровняет бульдозер за 10ч,если будет работать с такой же производительностью?

Математика

За 3ч работы бульдозер разровнял 234метра квадратных дороги.Сколько квадратных метров дороги разровняет бульдозер за 10ч,если будет работать с такой же производительностью?

Автор: Гость