В трёх ящиках 110 кг яблок. В первом на 35 кг больше, чем во втором, а во втором на 15 кг больше, чем в третьем. Сколько яблок в каждом ящике?
Математика
В трёх ящиках 110 кг яблок. В первом на 35 кг больше, чем во втором, а во втором на 15 кг больше, чем в третьем. Сколько яблок в каждом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть во втором ящике х кг,тогда в первом ящике х+35 кг ,а в третьем х-15 кг Всего яблок 110 кг Составим уравнение х+х+35+х-15=110 3х+20=110 3х=110-20 3х= 90 х=90:3 х=30 кг во втором ящике 30+35=65 кг в первом ящике 30-15=15 кг в третьем ящике проверка:30+65+15= 110
Гость:
допустим, во втором ящике х кг,тогда х+35+х+х-15=110 3х+20=110 3х=110-20 3х= 90 х=90:3 х=30 кг во втором ящике 30+35=65 кг в первом ящике 30-15=15 кг в третьем ящике
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