За 3часа авто проехал 270км.В первый час он проехал 105км во второй -5/7пути,пройденного в первый час.Какую часть пути он прехал в третий час?

Математика

За 3часа авто проехал 270км.В первый час он проехал 105км во второй -5/7пути,пройденного в первый час.Какую часть пути он прехал в третий час?

Автор: Гость