За 3часа авто проехал 270км.В первый час он проехал 105км во второй -5/7пути,пройденного в первый час.Какую часть пути он прехал в третий час?
Математика
За 3часа авто проехал 270км.В первый час он проехал 105км во второй -5/7пути,пройденного в первый час.Какую часть пути он прехал в третий час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 105*[latex]\frac{5}{7}[/latex]=75 (км) прошел во второй час 2) 105+75=180 (км) прошел за два часа 3) 270-180=90 (км) прошел за третий час Ответ 90 км.
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