прочитайте высказывания великих людей о пргогрессе. революция - варварская форма пргоресса. если мы хотим идти вперёд, то одна нога должна оставаться на месте, в то время как другая делает следующий шаг. Это первый закон всяког...

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Революция - это ускоренный прогресс, при котором меняются основы власти. И обычному народу не всегда удаётся адаптироваться к таким резким изменениям в обществе. Людям приходится привыкать к новым чертам индивидов их нового общества. Опираясь на вышеупомянутое высказывание мы можем сказать, что плавный прогресс менее негативно отражается на обществе. Да, людям приходится привыкать к изменения. Но эти изменения не так резки, как при революции.