прочитайте высказывания великих людей о пргогрессе. революция - варварская форма пргоресса. если мы хотим идти вперёд, то одна нога должна оставаться на месте, в то время как другая делает следующий шаг. Это первый закон всяког...
География
прочитайте высказывания великих людей о пргогрессе. революция - варварская форма пргоресса. если мы хотим идти вперёд, то одна нога должна оставаться на месте, в то время как другая делает следующий шаг. Это первый закон всякого прогресса. как вы думаете какие основания были у авторов для высказывания этих суждений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Революция - это ускоренный прогресс, при котором меняются основы власти. И обычному народу не всегда удаётся адаптироваться к таким резким изменениям в обществе. Людям приходится привыкать к новым чертам индивидов их нового общества. Опираясь на вышеупомянутое высказывание мы можем сказать, что плавный прогресс менее негативно отражается на обществе. Да, людям приходится привыкать к изменения. Но эти изменения не так резки, как при революции.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
К празднику 200 первоклассникам раздали воздушные шарики - каждый получил по три шарика: красный, желтый и зеленый. Могут ли первоклассники так пом...
Математика
В большой клетке попугаев в 2 раза больше,чем в маленькой,а в маленькой на 5 попугаев меньше,чем в большой. Вопрос:Сколько попугаев в большой клетке?