на приобретении учебников истории, биалогии и географии школа затратила 32400. за учебник по истории заплатили 28% за суммы, а за учебник по биалогии 40% остатка .опредилите стоимость учебника по географии.
Математика
на приобретении учебников истории, биалогии и географии школа затратила 32400. за учебник по истории заплатили 28% за суммы, а за учебник по биалогии 40% остатка .опредилите стоимость учебника по географии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32400*28%=9072руб учебник истории (32400-9072)*40%=9331,20руб учебник биологии 32400-9072-9331,20=13996,80руб география
Гость:
1)сколько стоит учебник по истории? 32400:100*28=9072 руб 2)сколько денег осталось? 32400-9072= 23328 руб 3) сколько стоит учебник по биологии? 23328:100*40=9331,2 руб 4)сколько стоит учебник по географии? 32400-9072-9331,2= 13996,8 руб
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