на приобретении учебников истории, биалогии и географии школа затратила 32400. за учебник по истории заплатили 28% за суммы, а за учебник по биалогии 40% остатка .опредилите стоимость учебника по географии.

Математика

на приобретении учебников истории, биалогии и географии школа затратила 32400. за учебник по истории заплатили 28% за суммы, а за учебник по биалогии 40% остатка .опредилите стоимость учебника по географии.

Автор: Гость