cколько штук строительного кирпича размером 250х120х65 мм можно перевезти на автомашине грузоподъемностью 4 т

Физика
cколько штук строительного кирпича размером 250х120х65 мм можно перевезти на автомашине грузоподъемностью 4 т
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем одного кирпича  0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м³. При плотности  1700 кг/м³  масса одного кирпича  0,00195 * 1700 = 3,315 кг. Таким образом 4-тонная машина может перевезти  4000 / 3,315 ≈ 1200 кирпичей
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