На острове, где живут только лжецы и рыцари, в строю стояло 10 человек. Каждый, кроме трех самых левых сказал: "Мой сосед слева - лжец".Самый левый сказал:"Мой сосед справа - балда", а тот возмутился:"Я не балда !".Сколько лже...
Математика
На острове, где живут только лжецы и рыцари, в строю стояло 10 человек. Каждый, кроме трех самых левых сказал: "Мой сосед слева - лжец".Самый левый сказал:"Мой сосед справа - балда", а тот возмутился:"Я не балда !".Сколько лжецов в стою? (Как известно, лжецы всегда лгут, а рыцари всегда говорят правду).Найдите все возможные варианты и объясните, почему других нет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 5 рыцарей и 5 лжецов. Решение: 1) Один из двух крайних левых(балда-не балда.назовём их по номерам-9 и 10)-лжец,а второй-рыцарь.Либо 10-й обвиняет 9-го,что он балда и он прав,тогда лжет 9-й,отрицая это утверждение.Либо 10-й лжет на 9-го,а тот,в свою очередь,говорит правду. 2) Далее по тому же приципу:(присвоим им номера с 1-го -по 8-й соответственно) а) номера 7 и 8...- 8-й не отрицает,что он лжец,значит 7-й - рыцарь.Тогда все чётные номера(из этой восьмёрки) - лжецы,а все нечётные номера-рыцари. б) если 8-й рыцарь( он ведь никого не обвинял..))).. ),то,соответственно,выходит,что 7-й -лжец.Тогда все чётные номера из этой восьмёрки-рыцари,а нечётные номера-лжецы. В итоге имеем: при любом раскладе 4 лжеца+1 лжец,и 4 рыцаря+1 рыцарь
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