является ли обстановка, стоящая в городе Калинове, основной причиной  трагической гибели Катерины?

Литература
является ли обстановка, стоящая в городе Калинове, основной причиной  трагической гибели Катерины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, это не основная причина, но это одна из составляющих. Во-вторых поведение свекрови, которая все время попрекала Катерину, обвиняла в чем-то совершенно незначительном.   Судьба Катерины трагична, потому что она не смогла примириться с жизнью. Катерина была обречена на гибель. Она любила Бориса, но обманывать своего настоящего мужа Тихона ей просто не позволяла совесть.   Самоубийство Катерины в оценке Добролюбова: " В Катерине видим мы протест против кабановских понятий о нравственности. Протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней пыткой над бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет примириться, не хочет пользоваться жалким прозябаньем, которое ей дают в обмен за ее живую душу".
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