разбор слова как часть речи

Русский язык
разбор слова как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы разобрать слово как часть речи,нужно указать какое место и значение оно занимает в предложении,на какие вопросы отвечает,что обозначает,с какими словами в предложении связано
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