Какую тему из раздела "Фонетика" можно проиллюстрировать с помощью этих примеров?  Гость хорошо.коли редко вхож. В доме ни одной книжки - плохи у хозяина делишки. Не отрубить дубка,не усадив пупка. Когда сыт,так знай стыд. без ...

Гость: Гость:

Я исправила у вас неточности: Гость хороШ, коли редко вхож. Не отрубить дубка, не НАДСАДЯ пупка. В разделе Фонетика есть тема о слабой позиции согласных по глухости-звонкости: Оглушение (то есть процесс, при котором звонкие согласные перед глухими и на конце слов произносятся как глухие).