Какую тему из раздела "Фонетика" можно проиллюстрировать с помощью этих примеров?  Гость хорошо.коли редко вхож. В доме ни одной книжки - плохи у хозяина делишки. Не отрубить дубка,не усадив пупка. Когда сыт,так знай стыд. без ...

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Какую тему из раздела "Фонетика" можно проиллюстрировать с помощью этих примеров?  Гость хорошо.коли редко вхож. В доме ни одной книжки - плохи у хозяина делишки. Не отрубить дубка,не усадив пупка. Когда сыт,так знай стыд. без проказ - ни на час.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я исправила у вас неточности:   Гость хороШ, коли редко вхож. Не отрубить дубка, не НАДСАДЯ пупка.   В разделе Фонетика есть тема о слабой позиции согласных по глухости-звонкости: Оглушение (то есть процесс, при котором звонкие согласные перед глухими и на конце слов произносятся как глухие).
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