санки скатились с горы за 60 секунд. С каким ускорением двигались санки,если длина горы 36 метров?
Физика
санки скатились с горы за 60 секунд. С каким ускорением двигались санки,если длина горы 36 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: t=60с a = 2s / t2 υ0=0 a= 2 · 36м / (60с)2 = 0,02 м/с2 s = 36м a – ?
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