санки скатились с горы за 60 секунд. С каким ускорением двигались санки,если длина горы 36 метров?

Физика
санки скатились с горы за 60 секунд. С каким ускорением двигались санки,если длина горы 36 метров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                   Решение: t=60с                                   a = 2s / t2 υ0=0                                     a= 2 · 36м / (60с)2 = 0,02 м/с2 s = 36м                                  a – ?      
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