какой материк пересекается экватором в северной части
Українська література
какой материк пересекается экватором в северной части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южная Америка пересекается экватором в северной части
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