утром было продано 28% товара, днем в два раза больше, а вечером оставшиеся 32 кг.Сколько всего килограммов товара было продано?

Алгебра
утром было продано 28% товара, днем в два раза больше, а вечером оставшиеся 32 кг.Сколько всего килограммов товара было продано?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро-28% Днем-56% Вечером-32кг 28%+56%=84% - было проданно утром и днем вместе. 100*84/32=262.5кг- было проданнот всего ответ:262.5
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