утром было продано 28% товара, днем в два раза больше, а вечером оставшиеся 32 кг.Сколько всего килограммов товара было продано?

Алгебра

утром было продано 28% товара, днем в два раза больше, а вечером оставшиеся 32 кг.Сколько всего килограммов товара было продано?

Автор: Гость