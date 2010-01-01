Какая объем (н,у) воздуха для полные сжигания смесь 3 моли метан и 20 литра этана надо?
Химия
Какая объем (н,у) воздуха для полные сжигания смесь 3 моли метан и 20 литра этана надо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) СН4 + 2 02 = CO2 + 2 H2O n(O2)=6 моль V(O2)=6моль*22.4 л/моль= 134,4 л 2) C2H6 + 3,5 O2 = 2 CO2 +3 H2O n(C2H6)=20л/22,4л/моль=0,893моль отсюда n(O2)=3,13 моль V(O2)=3,13 моль*22,4л/моль=70,1 л V(O2)общий= 134,4л + 70,1л = 204,5 л
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