У період від 1993 до 2010р. кількість населення України зменшилася на 6.4млн осіб.Частково це сталося за рахунок перевищення уміграції над іміграціею.Назвіть иншу причину зменшеняя клькості населення

Українська література

У період від 1993 до 2010р. кількість населення України зменшилася на 6.4млн осіб.Частково це сталося за рахунок перевищення уміграції над іміграціею.Назвіть иншу причину зменшеняя клькості населення

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