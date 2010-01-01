У період від 1993 до 2010р. кількість населення України зменшилася на 6.4млн осіб.Частково це сталося за рахунок перевищення уміграції над іміграціею.Назвіть иншу причину зменшеняя клькості населення
Українська література
У період від 1993 до 2010р. кількість населення України зменшилася на 6.4млн осіб.Частково це сталося за рахунок перевищення уміграції над іміграціею.Назвіть иншу причину зменшеняя клькості населення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как рождаемость в Украине довольно низкая, то средний возраст населения высокий, т. е. среднестатистический украинец "старый" и следовательно смертность превышает рождаемость и за счет этого количество населения снижается
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