а)(х-87)-27=36 б)87-(41+у)=22
Математика
а)(х-87)-27=36 б)87-(41+у)=22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (х-87)-27=36 х-87=36+27 х-87=63 х=63+87 х=150 (150-87)-27=36 б) 87-(41+у)=22 41+у=87-22 41+у=65 у= 65-41 у=24 87-(41+24)=22
Гость:
а) (х-87)-27=36 х-87-27=36 х=36+87+27 х=150 х=150:1 х=150 б)87-(41+у)=22 87-41-у=22 -у=22+87+41 -у=150 -у=150(-1) -у=-150
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