а)(х-87)-27=36 б)87-(41+у)=22

Математика
а)(х-87)-27=36 б)87-(41+у)=22
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (х-87)-27=36      х-87=36+27      х-87=63      х=63+87      х=150  (150-87)-27=36   б) 87-(41+у)=22      41+у=87-22      41+у=65        у= 65-41       у=24    87-(41+24)=22
Гость:
а) (х-87)-27=36 х-87-27=36 х=36+87+27 х=150 х=150:1 х=150   б)87-(41+у)=22 87-41-у=22 -у=22+87+41 -у=150 -у=150(-1) -у=-150
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