В первую смену в школе учатся 760 учащихся,во вторую смену-240 учащихся.Какой процент учащихся этой школы учиться во вторую смену?
Алгебра
В первую смену в школе учатся 760 учащихся,во вторую смену-240 учащихся.Какой процент учащихся этой школы учиться во вторую смену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
760+240=1000 человек учатся в две смены. 1000 чел - 100% 240 чел - х% х=240*100/1000=24 во вторую смену учатся 24% учащихся.
Гость:
24% 1000человек всего=100% 240=х% составляешь пропорцию и получаешь 24%
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