В первую смену в школе учатся 760 учащихся,во вторую смену-240 учащихся.Какой процент учащихся этой школы учиться во вторую смену?

Алгебра

В первую смену в школе учатся 760 учащихся,во вторую смену-240 учащихся.Какой процент учащихся этой школы учиться во вторую смену?

Автор: Гость