Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7 ч, а другого - на 5 ч. Какая часть горючего останется от полной бочки после 2 ч работы первого двигателя и 3 ч работы второго двигателя?

Математика

Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7 ч, а другого - на 5 ч. Какая часть горючего останется от полной бочки после 2 ч работы первого двигателя и 3 ч работы второго двигателя?

Автор: Гость