Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7 ч, а другого - на 5 ч. Какая часть горючего останется от полной бочки после 2 ч работы первого двигателя и 3 ч работы второго двигателя?
Математика
Бочки горючего хватает для работы одного двигателя на 7 ч, а другого - на 5 ч. Какая часть горючего останется от полной бочки после 2 ч работы первого двигателя и 3 ч работы второго двигателя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1\7 бочки горючего уходит на час работы первого двигателя 2) 1\5 бчки горючего уходит на час работы второго двигателя 3) 2*1\7=2\7 бчки горючего уйдет на 2 часа работы первого двигателя 4) 3*1\5=3\5 бочки горючего уйдет на 3 часа работы второго двигателя 5) 2\7+3\5=10\35+21\35=(10+21)\35=31\35 - бочки горючего уйдет на 2 часа работы первого двигателя и 3 часа работы второго двигателя 6) 1-31\35=35\35-31\35=(35-31)\35=4\25 бочки горючего останется от полной бочки ответ: 4\35 бочки горючего останется
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