АBCD- параллелограмм А(-3;-1) B(-2;4) С(6;-1) найти: D(х;у)

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Ищем точку пересечения диагоналей, как середину отрезка АС за формулами координат середины отрезка через координаты концов отрезка О: x=(-3+6)\2=1.5 y=(-1+(-1))\2=-1 O(1.5;-1) Ищем координаты точки D: 1.5=(-2+x)/2 3=-2+x x=3+2 x=5 -1=(4+y)/2 -2=4+y y=-2-4 y=-6 D(5;-6)