Докажите,что если диагонали ромба равны,то он является квадратом.
Геометрия
Докажите,что если диагонали ромба равны,то он является квадратом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ДИАГОНАЛИ РОМБА ВСЕГДА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ, КАК И У КВАДРАТА. 2. прошадь квадрата S=a*b, площадь ромба находится как S=1/2 * d1 * d2 где: d1 и d2 диагонали соответственно но в данном случае диагонали равны поэтому S=1/2 * d^2 если разрезать квадрат по одной из диагоналей и из двух образовавшихся частей слепить треугольник то площадь этого треугольника как раз будет находиться по этой формуле (S=1/2 * (d/2) *2d => S=1/2 * d^2)
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