Иванов, Петров и Сидоров совершили кражу аккумулятора и аудиомагнитолы из автомашины.При этом Иванов указал Петрову и Сидорову на автомашину и остался ждать их во дворе своего дома. После совершения кражи похищенное было реализ...

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Иванов, Петров и Сидоров совершили кражу аккумулятора и аудиомагнитолы из автомашины.При этом Иванов указал Петрову и Сидорову на автомашину и остался ждать их во дворе своего дома. После совершения кражи похищенное было реализовано ими на авторынке. Какова роль каждого из соучастников?

Автор: Гость