Иванов, Петров и Сидоров совершили кражу аккумулятора и аудиомагнитолы из автомашины.При этом Иванов указал Петрову и Сидорову на автомашину и остался ждать их во дворе своего дома. После совершения кражи похищенное было реализ...
Французский язык
Иванов, Петров и Сидоров совершили кражу аккумулятора и аудиомагнитолы из автомашины.При этом Иванов указал Петрову и Сидорову на автомашину и остался ждать их во дворе своего дома. После совершения кражи похищенное было реализовано ими на авторынке. Какова роль каждого из соучастников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каждый из участников воры
Гость:
каждый из участников воры но иванов получит меньше так как он не совершал кражи
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