Разность квадратов двух чисел равна 25, а сумма этих чисел тоже равна 25. найдите эти числа
Алгебра
Разность квадратов двух чисел равна 25, а сумма этих чисел тоже равна 25. найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x*x-y*y=25 x+y=25====> x=25-y подставим в первое уравнение (25-у)(25-у)-у*у=25 625-2*25у+у*у-у*у=25 50у=625-25=600 у=600/50=12 x=25-y=25-12=13 проверка: 13*13-12*12=169-144=25 12+13=25 ответ х=13, у=12
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