какие общественно-политические и нравственные вопросы затрагивал стародум.из комедии Недоросль

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Самый значительный из выведенных в комедии Фонвизина положительных образов - бесспорно Стародум. Именно он выступает единомышленником автора по всему кругу затронутых в «Недоросле» социальных, политических, нравственных и педагогических вопросов. Примечательно, что из биографии Стародума мы не узнаем одного: был ли он сам помещиком (Правдин владел «деревеньками» в том же наместничестве, что и Простаковы). Зато нам известно, что, не ужившийся при дворе, Стародум отправился в Сибирь, «в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечества; где требуют денег от самой земли, которая поправосуднее людей, лицеприятия не знает, а платит одни труды верно и щедро». В предпринимательстве Стародума нашел отражение реальный процесс экономической жизни русского дворянства второй половины XVIII века, привлекавшей к себе большое внимание Фонвизина (еще в 1766 году он перевел французский трактат «Торгующее дворянство, противуположенное дворянству военному»). Обогащение Стародума на золотых приисках имело своей целью обеспечить будущее своей племянницы. Говоря Софье: «Я нажил столько, чтоб при твоем замужестве не постановляла нас бедность жениха достойного», Стародум не связывает ее благосостояния с владением крепостными душами. (и ещё мб что-нибудь выберешь)))) Речь-то идет об естественном при любом общественном строе сосуществовании людей с разными понятиями о гражданском долге. Столкновения обостренного гражданского сознания одних с социально-нравственной отсталостью других далеко не всегда ведут к острым раздорам. Серьезные конфликты разражаются, когда «свободное сознание» из-за невежества его носителя оборачивается – как в «Недоросле» – представлением о вседозволенности, а права окружающих и закон принимаются за «авторитарные» путы и оковы. Тогда «беспардонные гороховые анархисты» легко становятся злодеями и насильниками. «Невежда без души – зверь», четко сформулировал Стародум; эффективно противостоять насилию может только сила. Лучше всего, если эта сила профессиональна и легитимна – не столь тяжелы утраты, не так велик ущерб.