изобразите на координатной прямой точку А координата которой противоположена точке В (2) найдите расстояние между точками А и В в единичных отрезках

Математика

изобразите на координатной прямой точку А координата которой противоположена точке В (2) найдите расстояние между точками А и В в единичных отрезках

Автор: Гость