изобразите на координатной прямой точку А координата которой противоположена точке В (2) найдите расстояние между точками А и В в единичных отрезках
Математика
изобразите на координатной прямой точку А координата которой противоположена точке В (2) найдите расстояние между точками А и В в единичных отрезках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка Абудет иметь координату -2, т.е. А(-2). Расстояние АВ = I-2I+I2I=4
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