изобразите на координатной прямой точку А координата которой противоположена точке В (2) найдите расстояние между точками А и В в единичных отрезках

Математика
изобразите на координатной прямой точку А координата которой противоположена точке В (2) найдите расстояние между точками А и В в единичных отрезках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка Абудет иметь координату -2, т.е. А(-2). Расстояние АВ = I-2I+I2I=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
твір - мініатюту на тему дружба
Ответить
Математика
Вставь пропущенные названия единиц так,чтобы равенства были верными: 1... = 10... ,  1... = 60... ,   1... = 100...  .
Ответить
Химия
как называются и чем отличаются друг от друга аллотропныекак называются и чем отличаются друг от друга аллотропные модификации Фосфора ? модификаци...
Ответить
Русский язык
можно ли существительное Дом переделать так,чтобы, оставаясь в именительном падеже единственного числа и сохраняя мужской род,оно приобрело окончан...
Ответить
Математика
решите уравнение ! только вторыс способом!ипрошу вас"!!!! 87-(41+y)=22
Ответить