как называются и чем отличаются друг от друга аллотропныекак называются и чем отличаются друг от друга аллотропные модификации Фосфора ? модификации Фосфора ?

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У фосфора много аллотропных модиикаций, но основнЫе называются белый фосфор, красный фосфор и черный фосфор. Они отличаются друг от друга свойствами, строением и цветом. Аллотропные модификации фосфора очень различаются: так белый фосфор ядовит, светится в темноте, и самовоспламеняеться, то время как красный фосфор неядовит, не светится в темноте, сам по себе не воспламеняется.