расставте коэффициенты в уравнениях слудущих реакций:   K + Cl2 - больше KCl Ba + O2 - больше BaO Ag + S - больше Ag2 S Al + Cl2 - больше AlCl3 P + O2 - больше P2 O5

Химия
расставте коэффициенты в уравнениях слудущих реакций:   K + Cl2 - больше KCl Ba + O2 - больше BaO Ag + S - больше Ag2 S Al + Cl2 - больше AlCl3 P + O2 - больше P2 O5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K+Cl2->2KCl 2Ba+O2->2BaO 4Ag+2S->2Ag2S 2Al+3Cl2->2AlCl3 4P+5O2->2P2O5
Гость:
2K+CL2=2KCL 2BA+O2=2BAO 2AG+S=AG2S 2AL+3CL2=2ALCL3 4P+5O2=2P2O5 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Товарный поезд идёт со скоростью 36км/ч. Спустя 30 мин. с той же станции по тому же направлению выъодит экспресс со скоростью 144км/ч. На каком рас...
Ответить
Математика
N40 Для обложки альбома из картона вырезают прямоугольник длиной 4дм и шириной 3дм. Сколько квадратных дециметров картона пойдет на 5таких альбомов?
Ответить
Технология
определите эффективности использования оборотных средств по следующим данным:выручка от реализации продукции-27654тыс.руб. средний остаток оборотны...
Ответить
Математика
При встрече Назерке ,Меруерт,Саша ,Алихан и Гриша обменялись рукопажатиями Сколько всего сделано рукопажатий.
Ответить
Математика
два поезда длина которых одинакова движутся на встречу друг другу.скорсть первого 54 км.ч второго 36км.ч второй поезд проехал мимо поссажира сидяще...
Ответить