расставте коэффициенты в уравнениях слудущих реакций: K + Cl2 - больше KCl Ba + O2 - больше BaO Ag + S - больше Ag2 S Al + Cl2 - больше AlCl3 P + O2 - больше P2 O5

Химия

расставте коэффициенты в уравнениях слудущих реакций: K + Cl2 - больше KCl Ba + O2 - больше BaO Ag + S - больше Ag2 S Al + Cl2 - больше AlCl3 P + O2 - больше P2 O5

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