расставте коэффициенты в уравнениях слудущих реакций: K + Cl2 - больше KCl Ba + O2 - больше BaO Ag + S - больше Ag2 S Al + Cl2 - больше AlCl3 P + O2 - больше P2 O5
Химия
расставте коэффициенты в уравнениях слудущих реакций: K + Cl2 - больше KCl Ba + O2 - больше BaO Ag + S - больше Ag2 S Al + Cl2 - больше AlCl3 P + O2 - больше P2 O5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K+Cl2->2KCl 2Ba+O2->2BaO 4Ag+2S->2Ag2S 2Al+3Cl2->2AlCl3 4P+5O2->2P2O5
Гость:
2K+CL2=2KCL 2BA+O2=2BAO 2AG+S=AG2S 2AL+3CL2=2ALCL3 4P+5O2=2P2O5
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