определите эффективности использования оборотных средств по следующим данным:выручка от реализации продукции-27654тыс.руб. средний остаток оборотных средств за год-20333,8тыс.руб.

Технология
определите эффективности использования оборотных средств по следующим данным:выручка от реализации продукции-27654тыс.руб. средний остаток оборотных средств за год-20333,8тыс.руб.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эффективность использования оборотных средств характеризует коэффициент оборачиваемости, который вычисляется как отношение выручки от реализации к среднему остатку оборотных средств. В данном случае он равен 27654 / 20333,8 ≈ 1,36
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