Меж редеющих верхушек Показалась синева. Зашумела у опушек Ярко-желтая листва. Птиц не слышно. Треснет мелкий Обломившийся сучок, И, хвостом мелькая, белка Легкий делает прыжок. Стала ель в лесу заметней – Бережет густую тень. ...

Гость: Гость:

1)Редеющих-(р и д е й у щ и х), ударение на Е- 4 сл. р - (р)-согл.,твёрд.,звонк. е-(и)- гласн.,безударн., д-(д) - согл.,твёрд,,звонк. е-(е)-гласн., ударн. ю-(й)-согл.,мягк.,глух. (у)-глас, безуд., щ-(щ)- согл.,мягк.,глух. и-(и) -гласн.,безуд., х-(х)-согл.,мягк.,глух. 8 букв,9 звуков. 2)показалась-1спряж., зашумела-1спряж.,треснет-1 спряж.,делает-1 спряж.,бережет-1спряж.,сдвинул-1спряж.