Чтобы попасть в поселок Голубые Ели, автобусу с судьями нужно проехать 300 км.,а машине с техниками-120км. Они движутся с одинаковой скоростью. Машине надо на дорогу на 3 часа меньше, чем автобусу. Соревнования начнуться, как т...

Математика

Чтобы попасть в поселок Голубые Ели, автобусу с судьями нужно проехать 300 км.,а машине с техниками-120км. Они движутся с одинаковой скоростью. Машине надо на дорогу на 3 часа меньше, чем автобусу. Соревнования начнуться, как только приедут судья. Во сколько начнуться соревнования, если автобус выехал в 8 утра и будет ехать до Голубых Елей без остановок?

Автор: Гость