Чтобы попасть в поселок Голубые Ели, автобусу с судьями нужно проехать 300 км.,а машине с техниками-120км. Они движутся с одинаковой скоростью. Машине надо на дорогу на 3 часа меньше, чем автобусу. Соревнования начнуться, как т...
Математика
Чтобы попасть в поселок Голубые Ели, автобусу с судьями нужно проехать 300 км.,а машине с техниками-120км. Они движутся с одинаковой скоростью. Машине надо на дорогу на 3 часа меньше, чем автобусу. Соревнования начнуться, как только приедут судья. Во сколько начнуться соревнования, если автобус выехал в 8 утра и будет ехать до Голубых Елей без остановок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300-120=180 км, 180:3=60 км/час, 300:60=5 часов 120:60=2 часа, соревнования начнутся в 13-00, так как автобус выехал в 8=00, и через 5 часов прибудет в Голубые ели, то есть в 13-00, соответственно начало соревнований в 13-00
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