ДВЕ ТРУБЫ, РАБОТАЯ ВМЕСТЕ, НАПОЛНЯЮТ РЕЗЕРВУАР ВОДОЙ ЗА 6 ЧАСОВ 15 МИНУТ. ОДНА ТРУБА НАПОЛНЯЕТ 70% ОБЪЕМА ЗА 10 ЧАСОВ. ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ ДРУГАЯ ТРУБА МОЖЕТ ОДНА ЗАПОЛНИТЬ 45% ОБЪЕМА?

Гость: Гость:

1) 6 часов 15 мин =6*60+15=375 мин 2) 1\375 резервуара наполняют две трубы вместе за 1 минуту 3) 10:7*10=100\7 часа=6000\7 мин - за такое время заполняет резервуар вторая труба 4) 1:6000\7=7\6000 резервуара - заполняет первая труба за 1 минут 5) 1\375-7\6000=16\6 000 - 7\6000=9\6000=3\2000 резервуара заполняет вторая труба за минуту 6) 1:3\2000=2000\3 мин - за столько времени вторая труба заполнит резервуар 7) 2000\3*45\100=300 мин=5 час - за столько времени вторая труба одна заполнит 45% резервуара ответ: за 5 часов