задумано число. если его увеличить на 7 целых 6/23 то получится число превышающее разность чисел 9 целых 10/23 и 1 целая 17\23 на 4 целых 2\23. найди это число

Математика

задумано число. если его увеличить на 7 целых 6/23 то получится число превышающее разность чисел 9 целых 10/23 и 1 целая 17\23 на 4 целых 2\23. найди это число

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