задумано число. если его увеличить на 7 целых 6/23 то получится число превышающее разность чисел 9 целых 10/23 и 1 целая 17\23 на 4 целых 2\23. найди это число
Математика
задумано число. если его увеличить на 7 целых 6/23 то получится число превышающее разность чисел 9 целых 10/23 и 1 целая 17\23 на 4 целых 2\23. найди это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть задуманное число будет х. Тогда по условию задачи, получается уравнение: х + 7ц. 6/23 = (9ц. 10/23 - 1ц. 17/23) + 4 ц. 2/23 х + 7 6/23 = 9 10/23 - 1 17/23 + 4 2/23 х = 9 10/23 - 1 17/23 + 4 2/23 - 7 6/23 х = 217/23 - 40/23 + 94/23 - 167/23 х = 104/23 х = 4 12/23
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