задумано число. если его увеличить на 7 целых 6/23 то получится число превышающее разность чисел 9 целых 10/23 и 1 целая 17\23 на 4 целых 2\23. найди это число

Математика
задумано число. если его увеличить на 7 целых 6/23 то получится число превышающее разность чисел 9 целых 10/23 и 1 целая 17\23 на 4 целых 2\23. найди это число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть задуманное число будет х. Тогда по условию задачи, получается уравнение:   х + 7ц. 6/23 = (9ц. 10/23 - 1ц. 17/23) + 4 ц. 2/23 х + 7   6/23 = 9   10/23  -  1   17/23 + 4   2/23 х = 9  10/23  -  1  17/23  +  4  2/23  -  7  6/23 х = 217/23  -  40/23  +  94/23  -  167/23 х  =  104/23 х = 4 12/23
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