длинна дорожки в бассеине 100м коля уже проплыл 60м сколько осталось. Рассмотри схематический чертёж и реши задачу. составь обратную задачу сделай к ней схематический чертёж и реши задачу
Математика
длинна дорожки в бассеине 100м коля уже проплыл 60м сколько осталось. Рассмотри схематический чертёж и реши задачу. составь обратную задачу сделай к ней схематический чертёж и реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-60=40м-осталось проплыть обратная задача: коля проплыл 60м, ещё ему осталось проплыть 40м.Сколько всего нужно проплыть коле? 60+40=100м
Гость:
100-60=40м осталось какова длина дорожки, если проплыв 60м Коле осталось проплыть 40м?
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