длинна дорожки в бассеине 100м коля уже проплыл 60м сколько осталось. Рассмотри схематический чертёж и реши задачу. составь обратную задачу сделай к ней схематический чертёж и реши задачу

Математика
длинна дорожки в бассеине 100м коля уже проплыл 60м сколько осталось. Рассмотри схематический чертёж и реши задачу. составь обратную задачу сделай к ней схематический чертёж и реши задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-60=40м-осталось проплыть обратная задача: коля проплыл 60м, ещё ему осталось проплыть 40м.Сколько всего нужно проплыть коле? 60+40=100м
Гость:
100-60=40м осталось   какова длина дорожки, если проплыв 60м Коле осталось проплыть 40м?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Есть ли тотожнисть ривности 3х+5=3(х+5)
Ответить
Химия
сколько молей кислорода образуется при разложении 490г К2СО3?
Ответить
Алгебра
записать в виде умножения Sin8α+sin5α
Ответить
Химия
Проверьте пожалуйста правильность решения задачи: Какова формула соединения в котором массовая доля фосфора составляет 27,93%, а серы - 72,07%? Дан...
Ответить
Математика
Запишите все двухзначные числа,у которых: 1)число десятков на 6 больше ,чем число десятков;2)число единиц на 7 меньше,чем десятков.
Ответить