длинна дорожки в бассеине 100м коля уже проплыл 60м сколько осталось. Рассмотри схематический чертёж и реши задачу. составь обратную задачу сделай к ней схематический чертёж и реши задачу

Математика

длинна дорожки в бассеине 100м коля уже проплыл 60м сколько осталось. Рассмотри схематический чертёж и реши задачу. составь обратную задачу сделай к ней схематический чертёж и реши задачу

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