записать в виде умножения Sin8α+sin5α

Алгебра
записать в виде умножения Sin8α+sin5α
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле суммы синусов   Sin8α+sin5α=2* Sin((8α+5α)/2) *cos ((8α-5α)/2 )=2*sin (13α/2) *cos (3α/2)   ответ: 2*sin (13α/2) *cos (3α/2)
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