записать в виде умножения Sin8α+sin5α
Алгебра
записать в виде умножения Sin8α+sin5α
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле суммы синусов Sin8α+sin5α=2* Sin((8α+5α)/2) *cos ((8α-5α)/2 )=2*sin (13α/2) *cos (3α/2) ответ: 2*sin (13α/2) *cos (3α/2)
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