Запишите все двухзначные числа,у которых: 1)число десятков на 6 больше ,чем число десятков;2)число единиц на 7 меньше,чем десятков.
Математика
Запишите все двухзначные числа,у которых: 1)число десятков на 6 больше ,чем число десятков;2)число единиц на 7 меньше,чем десятков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ошибка в содержании 2. 70,81,92
Гость:
1) 60, 71, 82, 93 - все двузначные числа, число десятков на 6 больше ,чем число единиц первая цифра - число десятков, вторая число единиц 6-0=7-1=8-2=9-3-6 2) 70, 81, 92 - все двузначные числа, число единиц которых на 7 меньше чем число десятков
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