1)Выпиши неверные равенства.4+Х=5+Х 5+k=k+3 y-2=y -4 9-e=7-e 6+a=a+6 c-6=6-c 2)Измени каждое неверное равенство так, Чтобы оно стало верным.3)Там,где можешь, найди разные способы выполнения задания.
Математика
1)Выпиши неверные равенства.4+Х=5+Х 5+k=k+3 y-2=y -4 9-e=7-e 6+a=a+6 c-6=6-c 2)Измени каждое неверное равенство так, Чтобы оно стало верным.3)Там,где можешь, найди разные способы выполнения задания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+х=5+х-1 5+к=к+3+2 у-2=у-4+2 9-е=7-е+2 4+х+1=5+х 5+к-2=к+3 у-2-2=у-4 9-е-2=7-е
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