1)Выпиши неверные равенства.4+Х=5+Х 5+k=k+3 y-2=y -4 9-e=7-e 6+a=a+6 c-6=6-c 2)Измени каждое неверное равенство так, Чтобы оно стало верным.3)Там,где можешь, найди разные способы выполнения задания.

Математика

1)Выпиши неверные равенства.4+Х=5+Х 5+k=k+3 y-2=y -4 9-e=7-e 6+a=a+6 c-6=6-c 2)Измени каждое неверное равенство так, Чтобы оно стало верным.3)Там,где можешь, найди разные способы выполнения задания.

Автор: Гость