звуко буквенный разбор слова клюёт

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звуко буквенный разбор слова клюёт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
клюёт к(к)- согл., глух.,тв. л(л)-согл., мягк.,зв. ю(у)- глас., безудар.  ё( й)- согл.,зв., мягк.   (о)- глас., удар. т(т)- согл., глух., тв. 5б., 6зв., 2 слога.
Гость:
клюёт к(к)- согл., глух.,тв. л(л)-согл., мягк.,зв. ю(у)- глас., безудар. ё( й)- согл.,зв., мягк. (о)- глас., удар. т(т)- согл., глух., тв. 5б., 6зв., 2 слога.
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