Виконайте повний синтаксичний розбір речення: Поете,слухай голоси життя людського,нові ритми уловляй
Қазақ тiлi
Виконайте повний синтаксичний розбір речення: Поете,слухай голоси життя людського,нові ритми уловляй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поете-іменник,ніяк не підкреслюється,бо звертання. Слухай,уловляй-присудок виражений дієсловом(підкреслюється 2 рисками). Голоси,життя,ритми- додатки вираж.іменнником(підкреслюється риска-риска). Людського і нові-означення вираж.прикметником(підкреслюється хвилястою). Речення прост;розп;пош;односкл; ускл.звертанням,одн.присудками(Слухай,уловляй),одн.додатками(Голоси,ритми).
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