1) Выпишите неверные равенства. 4+x=5+x 5+k=k+3 y-2=y-4 9-e=7-e 6+a=a+6 c-6=6-c 2) Измени каждое неверное равенство так, чтобы оно стало верным3) Там, где можешь, найди разные способы выполнения задания.
Математика
1) Выпишите неверные равенства. 4+x=5+x 5+k=k+3 y-2=y-4 9-e=7-e 6+a=a+6 c-6=6-c 2) Измени каждое неверное равенство так, чтобы оно стало верным3) Там, где можешь, найди разные способы выполнения задания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неверные равенства 4+х=5+х 5+к=к+3 у-2=у-4 9-е=7-е можно изменить с-6=с-6 веное равенство 6+а=а+6
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