1) Выпишите неверные равенства. 4+x=5+x 5+k=k+3 y-2=y-4 9-e=7-e 6+a=a+6 c-6=6-c 2) Измени каждое неверное равенство так, чтобы оно стало верным3) Там, где можешь, найди разные способы выполнения задания.

Математика

1) Выпишите неверные равенства. 4+x=5+x 5+k=k+3 y-2=y-4 9-e=7-e 6+a=a+6 c-6=6-c 2) Измени каждое неверное равенство так, чтобы оно стало верным3) Там, где можешь, найди разные способы выполнения задания.

Автор: Гость