m -? Eк-20 кДж V - 72 км/год g- 10н

Физика
m -? Eк-20 кДж V - 72 км/год g- 10н
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                     Решение: Eк = 20 кДж = 20000Дж          Eк = mυ2 / 2;  υ = 72 км/ч = 20м/с                 m  =  2  Eк/ υ2  = 100кг m -?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
как определить массу раствора азотной кислоты, с массовой долей 50%, необходимого для получения нитрата аммония массой 1т
Ответить
Алгебра
в треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, sinA=1/7. АС равен 4√3. Найти АВ
Ответить
Математика
дано 70 попарно разных натуральных чисел, каждое из которых не превышает 200. Есть ли среди них два числа, которые отличаются или на4, или на5,или ...
Ответить
Литература
Що таке авторська мова?
Ответить
Химия
К алкена относится 1)C6H6 2)C6H14 3)C6H12 4)C6H10
Ответить