m -? Eк-20 кДж V - 72 км/год g- 10н
Физика
m -? Eк-20 кДж V - 72 км/год g- 10н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: Eк = 20 кДж = 20000Дж Eк = mυ2 / 2; υ = 72 км/ч = 20м/с m = 2 Eк/ υ2 = 100кг m -?
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