в треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, sinA=1/7. АС равен 4√3. Найти АВ

Алгебра
в треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, sinA=1/7. АС равен 4√3. Найти АВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По определению синуса острого угла прямоугольного треугольника cos A=AC/AB AB=AC/cos A   Так как угол А - острый, то используя основное тригонометрическое тождество cos A=корень(1-sin^2 A)=корень(1-(1/7)^2)=корень(48/49)=4/7*корень(3) AB=4√3  / (4/7*корень(3))=7 ответ: 7    
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