на сколько километров пути хватает 8 литров бензина для двигателя мотоцикла, развивающего при скорости 80 км/ч мощность 9,2 кВт и имеющего КПД 20%?

Гость: Гость:

За 1 сек тратится бензина на N/КПД = 9,2/0,2 = 46 кДж. 8 л бензина тратится за с бензина * 8/46 кДж = 230400 кДж /46 кДж = 5009 сек. Значит, его хватит на (u/3,6) * t = (80/3,6) * 5009 = 22,222 * 5009 = 111309,98 м = 111,31 км. Ответ: на 111, 31 км.