Вдоль аллеи(по прямой)высадили15 кустов. Расстояние между любыми двумя соседними кустами одинаковое. Найдите это расстояние ,если между крайними кустами 210 дм

Математика

Вдоль аллеи(по прямой)высадили15 кустов. Расстояние между любыми двумя соседними кустами одинаковое. Найдите это расстояние ,если между крайними кустами 210 дм

Автор: Гость